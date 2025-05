Navirai se prepara para grande festa junina com música, dança e concurso de barracas

Fejunavi será realizada de 6 a 8 de junho com programação gratuita na Praça Prefeito Euclides Antônio Fabris

A primeira semana de junho promete movimentar Naviraí. De 6 a 8, a cidade vai virar um grande arraial com a 22ª edição da Fejunavi, que este ano vem turbinada: além da tradicional festa junina, o público vai acompanhar o 1º Concurso de Quadrilhas Juninas, o Festival de Música Popular e Sertaneja (em sua 17ª edição) junto com o Festival de Música Kids, e ainda um novo concurso de decoração de barracas, chamado “Encantos do Nordeste”.

A maratona cultural vai ocupar a Praça Prefeito Euclides Antônio Fabris, no centro da cidade, e deve atrair estudantes, artistas e moradores de todas as idades. A proposta da Fundação Cultural de Naviraí é simples: fazer uma festa que reúna o maior número de pessoas possível e valorize as manifestações populares do município.

“Recebemos a determinação do prefeito Rodrigo Sacuno e da vice-prefeita Telma Minari, para que sejam eventos que marquem época em Naviraí, contemplem as manifestações culturais da cidade e, principalmente, premiem os trabalhos que se destacarem em suas apresentações e construções. Neste sentido, as equipes da Gestão ‘Compromisso com o Futuro’ estão envolvidas na realização”, afirma o superintendente de Cultura, Deyler Avelar Pereira.

Entre os quatro eventos, um dos que mais chamam atenção é o concurso de quadrilhas, que acontece no sábado, dia 7, a partir das 17h. Alunos das escolas públicas das redes municipal e estadual vão disputar em três categorias: kids (do Jardim III ao 2º ano), infanto juvenil (3º ao 5º ano) e juvenil (do 6º ano ao Ensino Médio, EJA e AJA).

Cada grupo vai contar com apoio financeiro da prefeitura: R$1 mil para ajudar na montagem dos figurinos. Também será oferecida toda a estrutura de som, iluminação e camarins. Os grupos devem ter entre 15 e 20 pares. A avaliação será feita por uma comissão que vai considerar coreografia, originalidade, enredo, animação, figurino, criatividade e outros itens. O resultado sai no domingo, dia 8, durante o festival de música.

E tem prêmio em dinheiro. A Prefeitura vai distribuir R$19 mil para as quadrilhas melhor avaliadas. Os primeiros lugares de cada categoria levam R$3 mil; os segundos, R$2 mil; e os terceiros, R$1 mil. Professores responsáveis pelos grupos vencedores também serão premiados com valores que variam de R$200 a R$500.

A expectativa da organização é de que os eventos se tornem referência no calendário cultural do município.

