Jornalista de Campo Grande e membros de organizações sociais recebem  prêmio “Valores Comunitários”

Uma jornalista de Campo Grande e membros da Cruz Vermelha, do Projeto Cão Herói, Cão Amigo e do Movimento Humanitário de Mato Grosso do Sul serão contemplados com o ‘Prêmio Valores Comunitários’, uma iniciativa de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que destaca aqueles que, por meio de suas ações, fazem a diferença na vida das pessoas. A cerimônia será no sábado (17), às 19h30 no Salão Cultural da igreja, na Avenida Júlio de Castilho, 2354, Bairro Santo Amaro.

A premiação, que acontece anualmente em todo o Brasil e no mundo, tem como objetivo enaltecer o desempenho de indivíduos que se dedicam a contribuir para o fortalecimento de princípios morais e espirituais, promovendo um impacto positivo na sociedade. Segundo o presidente da Estaca Campo Grande, Vicente Maiorino Junior, o prêmio reflete um dos princípios ensinados por Jesus Cristo: amar ao próximo como a si mesmo. “Em toda sociedade existem pessoas excepcionais, que exercem suas funções em benefício da coletividade. São indivíduos que lutam pelo bem-estar comum. Daí a importância de enaltecermos esses trabalhos com a criação do Prêmio Valores Comunitários”, afirma Maiorino.

Além desse prêmio, A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias desenvolve uma série de ações voltadas ao serviço ao próximo. Programas como ‘Mãos que Ajudam’, ‘Genealogia Gratuita para a Comunidade’ e ‘Aulas de Línguas Estrangeiras’ são exemplos concretos de iniciativas que buscam promover o bem-estar coletivo, fortalecer os laços familiares e capacitar pessoas de todas as idades. A criação do Prêmio Valores Comunitários é mais uma demonstração desse compromisso contínuo em inspirar ações baseadas no amor ao próximo e no desejo de construir uma sociedade mais justa e fraterna.

Toda a comunidade está convidada a participar da solenidade e prestigiar aqueles que, através de seus atos e dedicação, são exemplos de solidariedade, empatia e serviço comunitário. Para mais informações, basta entrar em contato com a organização do evento pelo telefone (67)99983-2896.

