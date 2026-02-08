Militar da reserva é preso após bater caminhonete em poste e ser flagrado bêbado em Campo Grande

Um militar da reserva do Exército, de 52 anos, foi preso em flagrante na noite de sábado (7) após bater a caminhonete que conduzia em um poste de energia elétrica, na Vila Santa Luzia, em Campo Grande. O condutor apresentava sinais visíveis de embriaguez no momento do acidente.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender uma colisão entre um veículo e um poste, com a informação de que o motorista estaria alcoolizado. No local, os policiais constataram que se tratava de uma caminhonete Toyota Hilux.

O condutor apresentava odor etílico, fala excessiva e andar cambaleante. Durante a abordagem, foi identificado como militar da reserva do Exército. No interior do veículo, os policiais encontraram uma pistola calibre .30 e um carregador com oito munições intactas. Conforme registrado, o porte da arma estava regularizado.

Diante dos indícios de embriaguez, o motorista foi submetido ao teste do bafômetro, que confirmou a ingestão de álcool. A passageira do veículo, uma mulher de 44 anos, também apresentava sinais de embriaguez e estava com os ânimos exaltados.

A concessionária de energia elétrica foi acionada para avaliar os danos causados à rede. Em seguida, o BPMTrân (Batalhão da Polícia Militar de Trânsito) assumiu a ocorrência e deu voz de prisão ao militar.

Um oficial do Exército Brasileiro compareceu ao local para acompanhar o caso e ficou responsável pela guarda da arma do militar. A ocorrência foi registrada e será apurada pelas autoridades competentes.

