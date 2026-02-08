Volta às aulas pode revelar sinais de sofrimento emocional em adolescentes

Especialista explica por que a frase “eu não quero ir para a escola” merece atenção das famílias

Com o retorno das aulas na rede pública de ensino de Campo Grande, pais e responsáveis precisam redobrar a atenção aos sinais emocionais apresentados por crianças e adolescentes. Frases aparentemente simples, como “eu não quero ir para a escola”, podem esconder mais do que preguiça ou resistência à rotina e, segundo especialistas, indicam que o período de adaptação após as férias pode desencadear sofrimento psicológico que merece escuta e cuidado.

Segundo o psiquiatra Eduardo Araujo, especialista em saúde mental, para a maioria das crianças e adolescentes, a readaptação à rotina escolar ocorre de forma gradual nos primeiros dias de aula. No entanto, em alguns casos, o retorno à sala de aula pode representar um desafio emocional significativo, indo além do desconforto esperado nesse período de transição.

“Uma certa dificuldade nos primeiros dias é esperada. O sinal de alerta aparece quando o sofrimento é intenso, persistente e começa a interferir no dia a dia do adolescente”, explica o psiquiatra Eduardo Araujo, especialista em saúde mental.

Veja cinco motivos que podem estar por trás do ‘eu não quero ir para a escola’

Se, para alguns, a volta às aulas significa reencontrar amigos e retomar atividades, para outros ela desperta sentimentos difíceis de nomear. Segundo o especialista, essa resistência pode ter diferentes origens:

1. Medo do novo ou da mudança

Novo ano letivo, professores diferentes, mudanças na turma ou maior cobrança podem gerar insegurança e ansiedade.

2. Dificuldades de socialização

Adolescentes mais tímidos ou que passaram longos períodos isolados durante as férias podem ter dificuldade em retomar o convívio social.

3. Bullying ou experiências negativas anteriores

Situações de exclusão, humilhação ou conflitos não resolvidos fazem com que a escola seja associada ao sofrimento.

4. Cobrança excessiva por desempenho

Pressão por notas, comparações com colegas ou expectativas irreais podem provocar medo de errar e sensação de fracasso.

5. Excesso de telas e desorganização da rotina

Uso prolongado de jogos, redes sociais e dispositivos eletrônicos interfere no sono, na concentração e no interesse pelas atividades escolares.

“Em muitos casos, a queixa não é sobre a escola em si, mas sobre o que ela representa emocionalmente para aquele jovem”, pontua o psiquiatra.

Nos primeiros dias ou semanas, alguns comportamentos são considerados esperados no processo de retorno à rotina:

• sono desregulado;

• preguiça excessiva ao acordar;

• irritação pontual;

• dificuldade de concentração;

• queda leve no rendimento escolar.

“Esses sinais tendem a melhorar conforme os hábitos vão sendo reorganizados. O segredo é não forçar demais: mudanças graduais ajudam o corpo a entender que é hora de retomar o ritmo”, orienta Eduardo Araujo.

Quando é hora de ligar o sinal de alerta:

Alguns sintomas, no entanto, merecem atenção redobrada, especialmente quando persistem:

• dores de barriga ou de cabeça antes de ir à escola;

• náuseas ou vômitos sem causa clínica;

• tristeza constante ou choro fácil;

• irritabilidade intensa;

• isolamento social ou recusa persistente em sair de casa.

“Nesses casos, é fundamental observar a duração e o impacto desses sinais. Eles podem indicar que há algo além de uma simples dificuldade de adaptação e que o adolescente precisa de apoio profissional”, alerta o especialista.

Para o psiquiatra, a família deve ser um espaço de escuta e não apenas de cobrança. O adolescente precisa sentir que pode falar, mesmo quando não sabe exatamente o que está sentindo. Cobranças exageradas, comparações ou falta de proximidade emocional tendem a aumentar o sofrimento, destaca ele.

Por trás do “eu não quero ir para a escola”, muitas vezes existe algo que o adolescente ainda não consegue colocar em palavras. “Com escuta, acolhimento e orientação adequada, é possível transformar o medo em confiança e fortalecer uma relação mais saudável com a escola e com o próprio crescimento”, conclui Eduardo Araujo.

Por Michelly Perez

