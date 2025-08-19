Incêndio atinge balneário em Bonito e dois funcionários do estabelecimento são hospitalizados

Fogo começou no início da tarde e obrigou evacuação; dois funcionários sofreram queimaduras leves

Um incêndio atingiu o balneário Praia da Figueira, em Bonito, a cerca de 280 quilômetros de Campo Grande, na tarde desta terça-feira (19). A fumaça intensa e escura se espalhou rapidamente, levando à evacuação da área, que fica próxima à região urbana do município.

Segundo informações das autoridades, dois funcionários do balneário sofreram queimaduras de primeiro grau enquanto tentavam conter as chamas e foram encaminhados a um hospital local, onde passam bem. Equipes do Corpo de Bombeiros atuaram no combate ao fogo com caminhões e receberam apoio de moradores que auxiliaram com caminhões-pipa.

O incêndio ocorreu em um momento de baixa umidade e ventos fortes, fatores que facilitaram a propagação das chamas. Outros dois focos em Bonito, na Nascente Azul e na Ponte do Saci, também foram controlados pelos bombeiros.

A causa do incêndio ainda está sendo investigada.

