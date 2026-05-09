Homem é colocado à força em carro e espancado por grupo em Campo Grande

Foto: divulgação/Polícia Civil
Um homem de 34 anos foi sequestrado e espancado por um grupo de cinco pessoas na manhã deste sábado (9), em Campo Grande. Segundo a polícia, os agressores acusavam a vítima de furtar um notebook.

Conforme o boletim de ocorrência, o homem estava próximo de uma praça no Bairro Itamaracá quando foi abordado por dois suspeitos armados. Ele teria sido forçado a entrar em um Fiat Uno e levado até uma área perto do viaduto da BR-163.

No local, outros três homens participaram das agressões. A vítima contou à Polícia Civil de Mato Grosso do Sul que foi atacada com golpes de madeira enquanto os autores cobravam o suposto furto.

O homem negou qualquer envolvimento no crime e afirmou que não conhece os agressores nem sabe onde teria ocorrido o furto citado pelo grupo.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para fazer o socorro. A vítima foi levada para a Santa Casa com fratura em uma das pernas.

O caso foi registrado como tortura e será investigado pela Polícia Civil.

 

 

