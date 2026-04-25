Sesc Teatro Prosa realiza programação especial para comemorar o Dia Internacional da Dança

O Sesc Teatro Prosa promove, de 29 de abril a 2 de maio, uma programação especial em celebração ao Dia Internacional da Dança. A agenda reúne três espetáculos que exploram diferentes linguagens da dança contemporânea, com atividades voltadas ao público em geral e infantil.

A programação tem início no dia 29/04, às 19h, o grupo Ateliê do Gesto (GO) apresenta “Dança Boba”, espetáculo construído a partir de improvisações, explorando memórias, emoções e diferentes estados dos intérpretes.

No dia seguinte, 30/04, também às 19h, o grupo traz o espetáculo “O Crivo”. Inspirado na obra Primeiras Estórias, de João Guimarães Rosa, o trabalho acompanha dois homens em trajetórias marcadas por encontros, diálogos e transformações.

Encerrando a programação, no dia 02/05, às 16h, o grupo Renda que Roda apresenta o espetáculo infantil “Kalivôno”. A proposta é aproximar o público das culturas populares brasileiras por meio da dança, valorizando saberes de povos indígenas, afro-brasileiros e quilombolas, além de promover o acesso à arte para crianças.

Todas as apresentações possuem classificação livre.

Os ingressos são gratuitos e estão disponíveis no Sympla.

O Sistema Comércio MS é composto por Fecomércio MS, Sesc MS, Senac MS, IPF e sindicatos empresariais. A entidade é presidida por Edison Araújo e administrada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), presidida por José Roberto Tadros.

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