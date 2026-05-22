Discussão entre vizinhos termina com homem esfaqueado e suspeito preso em flagrante

Uma briga entre vizinhos terminou em tentativa de homicídio na noite de quinta-feira (21), no Bairro Panorama, em Campo Grande. Um homem de 49 anos foi preso após esfaquear outro morador, identificado como Tamiro Mota da Silva, de 44 anos, durante uma confraternização com consumo de bebidas alcoólicas.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima, bebia junto com o autor e o sobrinho dele em uma residência na Rua Prudentópolis, quando iniciou uma discussão entre os envolvidos. Durante o desentendimento, o sobrinho tentou acalmar a situação, mas o suspeito entrou na casa, pegou uma faca na cozinha e atacou Tamiro pelas costas, atingindo a região do tórax.

Após o golpe, o sobrinho conseguiu imobilizar o autor e o manteve dentro do imóvel até a chegada da Polícia Militar. Equipes do Samu também foram acionadas para prestar socorro à vítima.

Conforme o registro policial, os militares encontraram o suspeito ainda armado com a faca na cintura. Ele foi abordado e preso no local sem necessidade de confronto.

Tamiro recebeu atendimento de uma equipe avançada do Samu e foi encaminhado em estado grave para a Santa Casa. De acordo com o médico responsável pelo atendimento, a vítima apresentava risco de morte devido ao ferimento.

À polícia, o sobrinho informou que o autor faz acompanhamento psiquiátrico e utiliza medicamentos controlados, mas afirmou que ele aparentava estar apenas sob efeito do álcool no momento da agressão.

A faca foi apreendida e o caso foi registrado como homicídio simples de forma tentada.