Transporte coletivo terá esquema especial no Feriado do Dia do Trabalhador na Capital

Linhas passam por ajustes na sexta-feira (1º) e operação volta ao padrão normal de sábado no dia seguinte

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) definiu um plano operacional especial para o transporte coletivo durante o feriado do Dia do Trabalhador, em Campo Grande. As mudanças valem para sexta-feira (1º) e buscam adaptar a circulação de ônibus à demanda reduzida em alguns horários e concentrada em regiões específicas.

No feriado, linhas que atendem áreas industriais — como 244, 322, 410, 418, 419, 422 e 424 — terão operação ajustada. Já as linhas 515 e 522 vão seguir o plano de funcionamento de sábado, enquanto as demais operam conforme tabela de domingos e feriados.

Para evitar falhas no atendimento, o sistema contará com reforço de veículos reserva. Ao todo, quatro ônibus ficarão disponíveis, sendo dois já previstos na operação e outros dois adicionados para o período, com equipes posicionadas em terminais estratégicos da cidade, como Guaicurus, Morenão, Bandeirantes, Aero Rancho, Júlio de Castilho, General Osório, Nova Bahia e Hércules Maymone.

O Consórcio Guaicurus será responsável por acompanhar a movimentação de passageiros ao longo do dia e poderá ampliar a frota em circulação, caso necessário. A atenção deve se concentrar nos horários de maior fluxo, que costumam ocorrer entre 5h30 e 8h30, das 10h30 às 13h30 e das 16h às 18h30.

No sábado (2), o sistema volta a operar normalmente, seguindo o plano regular de sábados, sem alterações adicionais.

A Agetran informou que fará o monitoramento em tempo real durante todo o período e poderá realizar ajustes para garantir o funcionamento do serviço.

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