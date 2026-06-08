Médico é preso após se envolver em acidente embriagado com CNH expirada, no Jardim Tijuca

Na noite deste domingo (07) um médico, identificado como Orlando Toshihiro Yamauchi, de 61 anos, foi preso após se envolver em um acidente e dirigir com CNH expirada e sob efeito de alcool. O caso aconteceu em um cruzamento da da Rua Culuene com a Avenida Conde de Boa Vista, no Jardim Tijuca, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Toyota Hilux de Orlando dirigia na Rua Culuene e colidiu contra uma motocicleta com dois ocupantes, que trafegava pela Avenida Conde de Boa Vista. A batida aconteceu no cruzamento, entra a parte frontal de moto e a lateral esquerda da caminhonete.

Ainda conforme o registro, o Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros socorros para as vítimas A motociclista possuía suspeitas de fratura no punho direito e foi encaminhada para a Santa Casa. Já a passageira foi levada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santa Mônica com reclamações de forte dor na região pélvica.

Orlando Toshihiro não se feriu e dispensou atendimento médico. Aos policiais, ele informou que naquele dia, havia consumido bebidas alcoólicas no período da tarde, mas se recusou realizar o teste do bafômetro. Ele apresentava sinais de embriaguez, como odor etílico, olhos avermelhados e fala alterada

Durante consulta no sistema, foi constatado que Orlando possuía a CNH (Carteira Nacional de Habilitação), categoria B, com validade expirada em 17 de dezembro de 2025. O médico foi encaminhado para à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

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