Marceneiro morre após ser atingido por placas de MDF durante trabalho em Dourados

Na sexta-feira (12), um homem de 47 anos morreu após sofrer um acidente de trabalho em uma marcenaria. O caso aconteceu em um estabelecimento localizado no bairro Vila Rosa, em Dourados, cidade distante 230 quilômetros de Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima trabalhava na fabricação de móveis planejados quando foi atingida por cerca de dez placas de MDF que tombaram durante a movimentação do material.

O irmão da vítima relatou à polícia que os dois realizavam serviços de marcenaria no momento do acidente. As placas, com aproximadamente 1,87 metro por 2,75 metros cada, caíram sobre o trabalhador, que ficou preso.

Ainda conforme o relato, familiares e pessoas que estavam próximas ajudaram a retirar a vítima debaixo das chapas. Em seguida, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado.

Os socorristas realizaram manobras de reanimação, mas o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Após serem comunicados sobre a ocorrência, equipes da Polícia Civil e da Perícia Criminal estiveram na marcenaria para realizar os primeiros levantamentos e apurar as circunstâncias do acidente.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados como morte decorrente de fato atípico.

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