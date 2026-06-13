Jovem é presa e adolescente apreendida com drogas em hotel durante operação policial

Uma jovem de 18 anos foi presa e uma adolescente de 16 anos apreendida no final da tarde desta sexta-feira (12), após serem flagradas com drogas em um hotel. O caso aconteceu em Nova Andradina, cidade distante 298 quilômetros de Campo Grande. Ao todo, foram apreendidos 9,95 quilos de haxixe, divididos em 21 tabletes, 1 quilo de maconha em tablete e 6,4 quilos de skunk, distribuídos em 11 tabletes.

A ação foi realizada por equipes da Força Tática do 8º Batalhão da Polícia Militar, PRF (Polícia Rodoviária Federal) e Polícia Federal, dentro da Operação Conatus VIII – Fase 2.

Segundo informações divulgadas pelo site Jornal da Nova, a ocorrência teve início após o compartilhamento de informações entre a Delegacia Especializada de Fronteira da PRF, em Dourados, a Delegacia da Polícia Federal de Naviraí e a equipe da Força Tática de Nova Andradina. Os levantamentos apontavam que duas mulheres estariam transportando entorpecentes para o município.

Após diligências e monitoramento, os policiais localizaram as suspeitas hospedadas em um hotel. Durante a abordagem, foram encontradas duas malas contendo maconha, skunk e haxixe.

Diante da situação, a jovem de 18 anos recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas, enquanto a adolescente foi apreendida.

Equipes da Unidade Operacional da PRF de Ivinhema também prestaram apoio à ocorrência. As suspeitas e todo o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram