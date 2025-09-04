Mais de 650 quilos de drogas são apreendidas e foragido é preso em Amambai

Veículo usado no transporte havia sido furtado em São Paulo e estava com placas falsas

Um homem de 34 anos foi preso na última quarta-feira (3) transportando mais de 650 quilos de entorpecentes em Amambai, sul de Mato Grosso do Sul. O veículo que ele dirigia, um Hyundai HB20, tinha placas falsas e havia sido furtado em agosto, em Cristais Paulista (SP).

A abordagem ocorreu na MS-156, após tentativa de fuga. No carro estavam 633 quilos de maconha e 23 quilos de skunk, avaliados em aproximadamente R$ 1,3 milhão.

Durante a checagem, policiais constataram que o motorista tinha mandado de prisão em aberto. Ele declarou que havia recebido o veículo carregado em Coronel Sapucaia e levaria até Caarapó, onde receberia R$ 5 mil.

O caso foi registrado na Delegacia da Polícia Civil de Amambai, para onde a droga e o carro foram encaminhados.

