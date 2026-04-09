Mãe perde bebê durante parto e denuncia possível negligência médica em Nova Alvorada do Sul

Uma mulher de 24 anos perdeu o bebê durante o parto na madrugada desta quinta-feira (9), em Nova Alvorada do Sul, a cerca de 102 quilômetros de Campo Grande. O caso foi registrado na Polícia Civil de Rio Brilhante como preservação de direito e levanta suspeita de falha no atendimento médico.

Segundo o boletim de ocorrência, a gestante, que tinha gravidez considerada de risco e estava com aproximadamente 33 semanas, deu entrada no hospital do município por volta das 17h de quarta-feira (8), já em trabalho de parto. No entanto, conforme a denúncia, a unidade não contava com anestesista nem pediatra no momento do atendimento, sendo Campo Grande a referência para casos mais complexos.

Ainda de acordo com o relato, a paciente permaneceu na unidade até a meia-noite, período em que foram feitas tentativas de parto normal, mas não obtiveram sucesso. Durante o atendimento, teriam sido realizadas manobras para acelerar o nascimento, incluindo o procedimento conhecido como Kristeller, que consiste na pressão sobre o útero.

A denúncia também aponta que o uso de instrumentos como fórceps pode ter provocado lesões na paciente, incluindo inchaço, hematomas e escoriações na região íntima.

A reportagem do Jornal O Estado entrou em contato com as prefeituras de Rio Brilhante e de Nova Alvorada do Sul, mas não obteve retorno até o momento. O espaço segue aberto para manifestação das autoridades.