Prefeitura deve assinar financiamento de R$136 milhões para asfalto em 28 bairros da Capital

Contrato com a Caixa será formalizado nesta sexta-feira (10) e integra plano de até R$500 milhões em pavimentação até 2028

A Prefeitura de Campo Grande deve formalizar, nesta sexta-feira (10), a contratação de um financiamento de R$136 milhões para obras de pavimentação asfáltica em diferentes regiões da cidade. A assinatura das operações de crédito com a Caixa Econômica Federal está prevista para as 10h30, durante agenda do Gabinete Itinerante na Expogrande 2026.

Os recursos fazem parte da primeira etapa de um pacote de investimentos voltado à infraestrutura urbana. Ao todo, o valor previsto nesta fase é de R$ 143,2 milhões, incluindo contrapartida do município de pouco mais de R$7,1 milhões.

A previsão é que as intervenções alcancem 28 bairros, com implantação de asfalto e melhorias na malha viária. Entre as regiões contempladas estão Jardim Noroeste, Aero Rancho, Moreninhas, Coophavila II, Jardim Los Angeles e Jardim Itamaracá, além de outras localidades.

Segundo o planejamento da Prefeitura, essa etapa integra um programa mais amplo que projeta investimentos de até R$500 milhões em pavimentação na Capital até 2028.

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