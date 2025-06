Justiça condena autores da morte de agricultor executado durante assalto em Chapadão do Sul

Crime brutal ocorreu em 2023 e chocou a comunidade; dois réus receberam mais de 20 anos de prisão por latrocínio e ocultação de cadáver

O assassinato do agricultor Sidnei Batista, morto durante um assalto em sua propriedade rural em Chapadão do Sul, teve desfecho judicial com a condenação dos principais envolvidos. Um dos réus foi sentenciado a 23 anos e 9 meses de prisão, enquanto a outra acusada recebeu pena de 22 anos e 6 meses, ambos em regime fechado. Um terceiro homem foi condenado a 2 anos, 1 mês e 15 dias por receptação da caminhonete roubada da vítima.

Sidnei, figura conhecida na região, foi atacado em 28 de junho de 2023. Segundo a Polícia Civil, ele teria reagido à tentativa de assalto em sua fazenda e acabou baleado. Depois de matá-lo, os criminosos levaram o corpo até uma plantação de algodão, onde foi enterrado, com mãos e pés amarrados e um tiro na cabeça. O roubo da caminhonete motivou o crime, e o veículo foi trocado por drogas e dinheiro.

As investigações revelaram que os autores do latrocínio agiram com frieza e violência. A rápida atuação da Polícia Civil e da perícia papiloscópica permitiu identificar os envolvidos, presos posteriormente em Campo Grande. A motivação exata ainda segue sob investigação, mas o Ministério Público sustentou a denúncia com base em provas técnicas e depoimentos.

Durante o julgamento, a 2ª Promotoria de Justiça de Chapadão do Sul afirmou que o terceiro condenado adquiriu a caminhonete mesmo ciente da origem criminosa do bem. As condenações foram por latrocínio (roubo seguido de morte), ocultação de cadáver e receptação, conforme previsto no Código Penal.

