Prazo para pagamento da taxa do Enem 2025 vai até 18 de junho

Inscrições foram prorrogadas até sexta-feira (13), e candidatos não isentos devem quitar a taxa de R$ 85 para garantir a participação nas provas de novembro

Os candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 que não conseguiram isenção da taxa de inscrição têm até o dia 18 de junho para realizar o pagamento. O valor é de R$ 85 e pode ser quitado por boleto bancário, Pix, cartão de crédito, débito em conta corrente ou poupança, após a finalização da inscrição na Página do Participante. O QR Code disponível no boleto permite o pagamento direto via Pix.

A ampliação no prazo de pagamento ocorre após o Ministério da Educação (MEC) anunciar, no sábado (7), a prorrogação das inscrições para o exame até esta sexta-feira, dia 13. Mesmo os participantes que receberam isenção precisam se inscrever dentro do prazo para garantir presença nas provas. Concluintes da rede pública terão os dados pré-preenchidos no sistema, mas devem acessar a Página do Participante para confirmar a inscrição e escolher a língua estrangeira da prova — inglês ou espanhol.

O Enem é atualmente o principal meio de acesso ao ensino superior no Brasil, sendo utilizado em processos seletivos como o Sisu, o Prouni e o Fies.

