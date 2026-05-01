Colombiana Shakira entra na história com show na praia mais famosa do Brasil e sul-matogrossenses estão nos preparativos finais

Após as passagens de Madonna e Lady Gaga, chegou a vez de alguém com o ‘tempero’ latino pisar em Copacabana para o ‘Todo Mundo no Rio’, projeto de shows gratuitos promovido pela prefeitura do Rio de Janeiro, e a escolhida foi a colombiana Shakira. Com mais de 30 anos de carreira e sucessos estratosféricos como ‘Hips Don’t Lie’, ‘Whenever, Wherever’ e ‘Waka Waka’, hit da Copa do Mundo de Futebol de 2010, a cantora chegou no Brasil na quarta-feira (29), esbanjando simpatia com os fãs que a aguardavam no aeroporto. O show será neste sábado (2), com transmissão ao vivo pela tv aberta.

Com um pézinho’ no Brasil desde o início da carreira, Shakira, que fala a língua portuguesa de forma fluente, coleciona fãs ao redor do mundo – apelidados de ‘Alcateia’ nas redes sociais – e em Mato Grosso do Sul não é diferente. Para curtir o show, há quem se aventure até mesmo de caravana para ver a diva latina de perto.

O professor da Educação Básica Naudir Ney Carvalho da Silva, é fã da artista pois sente uma conexão com a latinidade da cantora, que navega pelos gêneros da música latina.

“Gosto bastante da Shakira como artista. Para mim ela é completa: ótima compositora, vocalista e performer. A energia do show ao vivo é outra então fico feliz em estar indo vê-la ao vivo. Por ter nascido e crescido em Corumbá, fronteira com a Bolívia, não só ela como outros artistas latinos fazem parte do meu cotidiano. O diferencial entre ela e a Lady Gaga, ao meu ver, é que de algum modo ela sempre esteve presente enquanto crescia – nas escolas, nas rádios, embalando namoros, términos e principalmente festas”, contou ao jornal O Estado.

Os últimos shows do projeto Todo Mundo no Rio não decepcionaram os fãs que esperavam um evento grandioso. Com isso em mente, Naudir espera um setlist variado, que varie das músicas antigas e novas, e uma estrutura capaz de fazer jus ao sucesso de Shakira.

“Espero uma estrutura ótima, que ela foque não apenas nos sucessos recentes, mas também nas músicas de início de carreira. Gostaria muito de ver ‘Antologia’ ao vivo, bem como ‘Ojos Asi’ e ‘La Pared’. Sobre o português, acredito que não seria o arriscar, mas preferia que ela se comunique conosco no nosso idioma já que como ela bem disse, aprendeu português antes mesmo do inglês. Logo imagino que será parte da experiência”, destaca.

A farmacêutica Julia Cunha Gonzales, estará indo ao show com amigos. Mesmo sem se considerar uma fã de carterinha, ela disse durante entrevista que a artista fez parte de seu cotidiano, assim como no de Naudir.

“O que me motivou a ir foi porque um dos meus melhores amigos é fã número 1 da Shakira. Ele já foi em vários shows dela aqui no Brasil. E eu apesar de não ser fã de carteirinha tenho uma memória afetiva dela. Foi o primeiro CD que eu comprei (‘Donde Estan Los Ladrones). Então eu tinha uma ótima companhia para ir ao show e achei que a Júlia criança merecia isso” revelou.

Mesmo dizendo não ser fã, não tem como: a ansiedade para o espetáculo está a mil. “As expectativas estão altíssimas, não vou negar. Ela disse que vai ser o maior show da carreira dela. E a mulher entrega sempre. Espero que ela cante as antigas e também as mais famosas como ‘Waka Waka’, ‘Hips Don’t Lie’. E com certeza ela vai falar português. A diva já deve ter até CPF do Brasil!”, brinca.

Energia conjunta

O professor relata que esta será a terceira vez que vai ao Rio de Janeiro e já está calejado com os eventos, tendo ido nas edições anteriores e na The Eras Tour, da cantora Taylor Swift. E, assim como em 2025, ele irá com a caravana da Dois Irmãos Turismo, saindo de Campo Grande.

“Achei o evento bem organizado, apesar do tumulto e das precauções; é necessário ser estratégico no momento da reta final. Levarei meu power bank, garrafa de água e pouca bagagem, pois irei ficar apenas um dia”, detalhe.

Os proprietários da agência de viagens Dois Irmãos Turismo e responsáveis pela organização da caravana, Katielly Dias e Vinicius Dias, explicam que a ideia de organizar a ida ao Rio de Janeiro surgiu com a demanda dos clientes, que pediam por pacotes para shows e eventos especiais.

“Assim que foi anunciado o show da Shakira, percebemos um enorme interesse do público de Campo Grande e região em viver essa experiência, mas com a praticidade e segurança de um transporte totalmente organizado”.

O valor da viagem com a agência é de R$600, com a saída em 1º de maio e retorno após o fim do evento. Segundo eles, a procura foi excelente, com mais de 50 participantes já confirmados até o momento.

“Outro ponto muito interessante é que muitos clientes que viajaram conosco no ano passado, no show da Lady Gaga, estão retornando agora para viver essa nova experiência”, destaca.

A logística e estrutura organizada é essencial para organizar uma viagem desse porte, coisa que a empresa já tem experiência em realizar. “Desde o planejamento de horários, pontos de embarque e até o desembarque no Rio de Janeiro, tudo precisa ser cuidadosamente alinhado para garantir que a viagem ocorra sem imprevistos”, explicaram.

“Como já temos experiência com esse tipo de operação, conseguimos antecipar situações e trabalhar com uma organização eficiente. Nosso foco é sempre proporcionar a melhor experiência possível para nossos clientes, com tranquilidade do início ao fim. Além disso, oferecemos um diferencial: para quem quiser aproveitar ainda mais a viagem, disponibilizamos a opção de contratar serviços com guia local no Rio de Janeiro. Temos parceria com profissionais que recebem os passageiros diretamente no desembarque e realizam city tour pela cidade”, completam.

Katielly e Vinicius comentam ainda que o público é diversificado. “Mas o que mais vemos são grupos de amigos e fãs de longa data, que querem viver esse momento juntos. Também temos muitas famílias, principalmente mães e filhos que aproveitam a viagem como uma experiência especial”.

Já Júlia, que irá com amigos, prefere ir de avião, devido ao tempo de estadia no Rio de Janeiro. “Alugamos um Airbnb e compramos passagens aéreas no começo do ano, quando a vinda dela ainda não tinha sido confirmada. Pagamos um preço bom por essas compras antecipadas. Vamos ficar sete dias ao todo. Estou super ansiosa e animada, mas também com um pouco de medo de não estar com preparo físico para enfrentar a multidão do show, horas em pé e alguns perrengues que são normais de shows grandes e assustam jovens senhoras como eu”, brinca.

Um pouquinho de MS

Mato Grosso do Sul estará presente não só na plateia como também no palco. Isso porque a abertura do evento será feita pelo DJ Vintage Culture. Conhecido internacionalmente, com mais de 7 milhões de ouvintes mensais nas plataformas de música, o artista nascido Lukas Rafael Hespanhol Ruiz, de 32 anos, é natural de Mundo Novo, município de MS.

Mesmo nascido no berço do sertanejo, Lukas é hoje um dos maiores DJs da Deep House, um sub estilo da House Music.

A expectativa dos fãs é que Anitta também faça uma apresentação, já que ela e Anitta acabaram de divulgar a parceria ‘Choka Choka’.

Por Por Amanda Ferreira e Carolina Rampi

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