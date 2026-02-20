Jovem sofre afundamento de crânio após sequência de chutes em Ribas do Rio Pardo

Autores foram presos em flagrante por tentativa de homicídio

Dois jovens foram presos em flagrante na noite desta quinta-feira (19) suspeitos de tentativa de homicídio em Ribas do Rio Pardo. A vítima deu entrada no hospital do município com grave trauma craniano e afundamento de crânio, lesão compatível com agressão física.

As informações são do Dourados News. Conforme a publicação, a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul foi acionada após a direção do Hospital Municipal comunicar o atendimento a um paciente em estado grave.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento das agressões e confirmaram a participação dos dois autores presos, além de um terceiro suspeito que ainda não foi localizado.

As imagens mostram que, mesmo após a vítima cair ao solo, os agressores continuaram desferindo chutes na região da cabeça. Após o ataque, eles deixaram o local sem prestar socorro. O atendimento só ocorreu depois que populares acionaram o serviço de emergência.

Segundo relato de um dos envolvidos, as agressões teriam sido motivadas pela suspeita de que a vítima teria furtado um aparelho celular.

Até o momento, o homem agredido não foi formalmente identificado. A Polícia Civil segue com as investigações e realiza buscas para localizar o terceiro suspeito.

O vídeo das agressões circula nas redes sociais, mas não será divulgado pelo O Estado Online devido ao teor sensível das imagens.

