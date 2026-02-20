Corumbá realiza Carnaval no distrito de Albuquerque neste sábado

Evento promovido pela Prefeitura de Corumbá leva shows, concurso e programação cultural ao distrito, reforçando a valorização das comunidades locais

A partir das 20 horas deste sábado (21), a Escola Municipal de Albuquerque será o ponto de encontro dos foliões no distrito, que fica a cerca de 65 quilômetros da área urbana de Corumbá. A noite promete música, celebração e integração comunitária dentro da programação oficial do Carnaval do município.

Entre as atrações confirmadas estão Lê Cunha e Banda, com repertório voltado aos ritmos carnavalescos, e a Bateria Barcelona, que deve levar muito samba e energia ao público. A proposta é oferecer uma festa aberta a moradores e visitantes, em um ambiente familiar e marcado pela tradição cultural.

A programação também inclui a escolha do Rei Momo e da Rainha Mirim de Albuquerque, concurso que valoriza talentos da própria comunidade e fortalece o espírito de confraternização característico do Carnaval.

A iniciativa é organizada pela Fundação da Cultura de Corumbá e integra a estratégia da Prefeitura de descentralizar as ações culturais, garantindo que os eventos cheguem a diferentes regiões do município e reforcem o reconhecimento das comunidades tradicionais.

