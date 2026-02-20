Trabalhador morre após poste tombar sobre ele durante serviço na BR-163

Vítima prestava serviço à concessionária da rodovia; caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico

Um trabalhador identificado como Welliton Juliano da Silva, 37 anos, morreu na manhã desta sexta-feira (20) após acidente de trabalho no km 83 da BR-163, em Itaquiraí, região Sul do Estado.

De acordo com boletim registrado na delegacia do município, a informação foi confirmada pela própria unidade policial após contato com o Hospital São Francisco, onde a vítima deu entrada por volta das 9h50 e posteriormente morreu.

Conforme o registro, Welliton prestava serviços à empresa Motiva Pantanal e realizava a remoção de um poste onde estava instalada uma câmera de segurança, em frente à base 2 da concessionária. Para possibilitar a retirada da estrutura com auxílio de caminhão, ele subiu no poste para fixar uma fita que permitiria a operação.

Durante o procedimento, o poste não suportou o peso e caiu sobre o trabalhador. Uma equipe de primeiros socorros da própria empresa foi acionada imediatamente, prestou atendimento no local e encaminhou a vítima ao hospital. Apesar dos esforços médicos, ele não resistiu aos ferimentos.

Ainda segundo o boletim, os locais do acidente não foram preservados, o que impossibilitou o acionamento da perícia técnica no momento, já que a vítima havia sido resgatada e removida antes da chegada das autoridades.

O corpo foi encaminhado para exame necroscópico por funerária da cidade. O caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico e será apurado pelas autoridades.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram