Acesso à cultura: Museus e Praça Ary Coelho tem horários ampliados na Capital

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Cultura, publicou no Diário Oficial desta quinta-feira (26), novos horários de funcionamento das unidades culturais em Campo Grande.

A medida já está em vigor e organiza o atendimento ao público em regime de escala, com variações entre dias úteis e finais de semana. A iniciativa busca equilibrar a oferta de atividades culturais, com base no Decreto nº 16.556/2026, que estabelece diretrizes para adequação dos horários de funcionamento dos serviços públicos municipais.

Com a padronização, algumas unidades passam a abrir aos sábados e até aos domingos, como é o caso do Museu José Antônio Pereira. Já outros espaços mantêm funcionamento ampliado durante a semana, garantindo mais opções de acesso às atividades culturais.

Os horários podem ser ajustados conforme a necessidade, mas a proposta é manter o atendimento regular dentro das diretrizes de economia e organização dos serviços culturais do município.

Veja os horários de funcionamento das unidades:

Casa de Cultura

Segunda a sexta-feira: 9h às 18h;

Sábado: 9h às 12h;

Memorial da Cultura Indígena

Segunda, quarta e sexta: 7h30 às 13h30;

Terça e quinta: 7h30 às 17h30;

Sábado: 8h às 12h;

Morada dos Baís

Terça a sexta-feira: 7h às 17h;

Sábado: 8h às 12h;

Museu José Antônio Pereira

Terça a sexta-feira: 9h às 17h;

Sábado e domingo: 13h às 17h;

Plataforma Cultural

Segunda a sexta-feira: 6h às 18h;

Sábado: 14h às 18h;

Praça Ary Coelho

Segunda a sábado: 7h às 18h;

Domingos e feriados: fechado.