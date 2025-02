Jovem é sequestrado e torturado por facção após furtar um celular no Jardim Noroeste

Na tarde deste domingo (16), um jovem de 21 anos foi sequestrado e espancado por quatro homens no Jardim Noroeste, em Campo Grande, após ser acusado por moradores do bairro de furtar um celular.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi chamada depois que testemunhas viram o jovem sendo forçado a entrar em um veículo Fiat Uno. Durante as rondas no bairro, a equipe policial localizou o carro na Rua Vaz de Caminha, mas o motorista fugiu em alta velocidade ao perceber a presença dos policiais.

A perseguição continuou até a Rua Barbacena, onde os policiais conseguiram abordar os ocupantes do veículo. Durante a abordagem, um dos suspeitos explicou que seus comparsas retiraram o jovem à força de sua casa para cobrar uma dívida relacionada ao furto do celular. Os criminosos admitiram que agrediram e torturaram a vítima, alegando que haviam recebido ordens de superiores para realizar a cobrança. Dois dos suspeitos usavam tornozeleira eletrônica.

A polícia descobriu que o veículo utilizado no crime possuía registro de roubo e furto. Por esse motivo, o carro foi apreendido e levado à Defurv (Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos). A vítima, que sofreu lesões pelo corpo, foi socorrida e encaminhada à Santa Casa.

O caso foi registrado na Depac do Cepol (Centro Especializado de Polícia Integrada) e inclui os crimes de sequestro, cárcere privado, receptação, desobediência e tortura.