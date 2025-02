Homem é preso acusado de manter esposa em cárcere privado e queimá-la com bituca de cigarro

Mulher, de 22 anos, mantida em cárcere privado pelo marido, de 21 anos, é regatada neste domingo (16). O caso aconteceu na Aldeia Pirajuí, em Paranhos, cidade distante 462km de Campo Grande. A vítima apresentava queimaduras de bituca de cigarro.

A Polícia Militar foi chamada pelo líder da aldeia que após um dos caso de agressão contra a mulher. O cacique relatou que o homem, que não é indígena, já havia sido solicitado a deixar a comunidade devido às agressões, que vinham ocorrendo há meses.

Segundo o boletim de ocorrência em contato com a vítima, os policiais souberam que ela estava casada com o homem há um ano e, com o tempo, ele passou a se tornar cada vez mais violento. A mulher revelou que, nos últimos dias, foi proibida de sair de casa, podendo apenas se ausentar para trabalhar na colheita de maçãs.

Aos policias ela relatou que em um dos casos, o autor a trancou dentro de casa e passou a ameaça-la de morte caso encontrasse outro parceiro. Durante esses momentos, o autor começou a queimar a jovem com bitucas de cigarro. Ainda no interrogatório inicial, a mulher admitiu ter tentado de separar de seu agressor, mas esse passou a percegui-la.

A mulher foi levada ao hospital municipal e o homem encaminhado para a delegacia de Paranhos sob os crimes de lesão corporal, cárcere privado e ameaça.