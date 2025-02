Caixa inicia pagamento da parcela de fevereiro do Bolsa Família nesta segunda-feira (17)

A partir desta segunda-feira (17), a Caixa Econômica Federal começa a pagar a parcela de fevereiro do Bolsa Família. Os beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) final 1 recebem nesta data. Os moradores do Rio Grande do Sul, no entanto, terão o pagamento realizado independentemente do final do NIS, com um total de 620 mil pessoas sendo beneficiadas no estado. Além disso, quem reside em municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública também recebe o pagamento, independentemente do NIS.

O valor mínimo do benefício é de R$ 600, com três adicionais sendo pagos para algumas famílias. O Benefício Variável Familiar Nutriz, por exemplo, paga R$ 50 por parcela, por até seis meses, a mães de bebês de até seis meses de idade, para garantir a alimentação das crianças. Também há acréscimos de R$ 50 para famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos e de R$ 150 para famílias com crianças de até 6 anos.

O pagamento do Bolsa Família ocorre normalmente nos últimos dez dias úteis de cada mês, de acordo com o NIS do beneficiário. No entanto, o valor e a composição das parcelas podem ser consultados pelo aplicativo Caixa Tem, que também permite o acompanhamento das contas poupança digitais do banco.

Além disso, cerca de 2,5 milhões de famílias estão no programa de proteção desde fevereiro, uma regra implementada em junho de 2023. Essa medida garante que famílias que aumentaram sua renda por meio de emprego possam receber 50% do benefício a que teriam direito por até dois anos, desde que os membros do grupo familiar não recebam mais do que meio salário mínimo.

Uma novidade importante para os beneficiários é que, desde o ano passado, não há mais o desconto do Seguro Defeso, conforme a Lei 14.601/2023, que resgatou o Programa Bolsa Família (PBF). O Seguro Defeso era pago a pescadores artesanais que não podiam trabalhar durante o período da piracema.

Com informações da Agência Brasil