Jovem é sequestrada, agredida e mantida em cárcere privado pelo ex-companheiro após recusar voltar o relacionamento, em Dourados

Nessa ultima quarta-feira (20), um homem, de 37 anos, que não teve suas informações divulgadas, foi preso em flagrante após sequestrar e manter sua ex-namorada, de 18 anos em cárcere privado na terça-feira (19). O caso aconteceu em Dourados, cidade distante 230 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações divulgadas, na ocasião do sequestro, a jovem tinha pedido uma corrida de aplicativo depois de sair do trabalho, e quando ele chegou, o suspeito apareceu, entrou com ela no veículo e orientou o motorista para que fosse até o local em que o carro dele estava estacionado.

No local, ele teria ameaçado e constrangido a jovem, utilizando violência física. Após isso, ele a levou de carro para um local isolado e tentou forçar o retorno do relacionamento, mas após receber uma negativa, passou a agredi-la e ameaçá-la.

Ainda conforme o relato da vítima, o autor a levou para um motel, onde ficou presa a madrugada e uma parte da manhã seguinte. Já na quarta-feira (20), o agressor afirmou que sairia para comprar alimentos e ficou fora por cerca de 3 horas. Quando retornou, disse que estava esperando um lugar para levá-la.

Diante disso, a jovem aproveitou de um momento em que o autor dormiu, para entrar em contato com os familiares, que acionaram a Policia Militar.

No motel, os agentes encontraram a vítima muito abalada e com lesões na região do pescoço, mãos, e na perna.

O suspeito foi preso em flagrante por sequestro e cárcere privado, lesão corporal e ameaça, no âmbito da violência doméstica e foi encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

Durante as diligências, os policiais contataram que já havia medidas protetivas de urgência contra o suspeito, feito quando a vítima era menor de idade. Já que a jovem atingiu a maioridade, um novo pedido foi feito.

O caso foi encaminhado para investigação na Dam (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Dourados.