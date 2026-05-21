Inauguração do novo Centro POP de Campo Grande acontecerá no mês de agosto

Em um espaço maior, prefeitura oferecerá à população de rua acesso facilitado aos serviços básicos

Com previsão de entrega para o dia 26 de agosto, aniversário de Campo Grande, as obras no novo Centro POP (Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua) estão a todo vapor. Após inaugurado, o espaço, anexo à Central do CadÚnico, localizado à Rua dos Barbosas, no bairro Amambaí, irá aumentar a capacidade de atendimento, oferecendo diversos serviços para as pessoas em situação de rua da Capital.

De acordo com a vice-prefeita e titular da SAS (Secretaria Municipal de Assistência Social), Camila Nascimento, a transferência do serviço para a nova localização, que tem um espaço maior e está sendo totalmente revitalizado, deve atender a alta demanda observada em Campo Grande.

“Temos uma demanda grande na região central de Campo Grande e essa é uma das nossas preocupações. Estamos trabalhando para que o Centro POP fique de forma mais atrativa, com um serviço mais próximo e facilitado. Queremos fazer um espaço para que a população em situação de rua possa passar o dia, participar das atividades e tenham mais dignidade e possam ter um recomeço na vida”, disse Camila.

Durante visita da equipe de reportagem à obra do novo espaço, Camila detalhou com exclusividade que, entre os serviços oferecidos, o acolhido poderá ter acesso à emissão de documentos, encaminhamento para o mercado de trabalho, assistência social e jurídica, passagem de ônibus caso queira retornar para a cidade de origem, bem como orientação em saúde e psicossocial. Além disso, as pessoas que passarem por lá ainda terão acesso a banheiro, lavanderia e alimentação, entre outros serviços básicos.

“A gente quer oferecer esse serviço de uma forma ainda mais facilitada e atingir ainda mais pessoas. Não temos como fazer uma previsão de quanto vai aumentar essa demanda, mas podemos garantir que teremos estrutura para atender toda essa população em situação de vulnerabilidade”, disse, detalhando que hoje passam pelo Centro POP cerca de 120 e 160 ao dia e, com a mudança, esse número pode saltar para 150 a 200.

Camila também adiantou que outras reformas e ampliações nas estruturas de responsabilidade da SAS estão previstas para serem entregues ainda este ano.

Censo da população em situação de rua

Pela primeira vez, a prefeitura de Campo Grande está realizando um trabalho para contabilizar e traçar o perfil da população de rua por meio de um censo, com o objetivo de entender melhor quem compõe essa camada da sociedade.

Este trabalho é dividido em três fases e atualmente está na segunda etapa, que consiste em entrevistas direta com as pessoas que vivem nas ruas de Campo Grande. Logo concluída, a prefeitura irá contabilizar todos os dados, tendo estimativas mais precisas sobre essa população e sobre as necessidades que apresentam.

“É a primeira vez na história de Campo Grande que temos um censo da população em situação de rua. A partir daí, poderemos então desenvolver políticas públicas muito mais assertivas voltadas para essa população e, por isso, é extremamente necessário este estudo acontecer”, declarou Camila.

Por Ana Clara Julião

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