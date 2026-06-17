Jovem é preso por tráfico de drogas após enterrar drogas no quintal, em Coxim

Na manha dessa ultima terça-feira (16), um jovem de 20 anos, conhecido como ‘Sem Juízo’ foi preso em flagrante por trafico de drogas após policia encontrar entorpecentes enterrados no quintal de sua residência. O caso aconteceu em Coxim, cidade distante 253 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações divulgadas, o Batalhão de Choque estava realizando diligencias na região da Avenida Pedro Pedrossian, no bairro Senhor Divino, quando abordou uma motocicleta que apresentava sinais de alterações. Durante a revista, os agentes encontraram drogas escondidas dentro da mochila do homem. O segundo rapaz que estava na garupa, alegou desconhecer a existência das drogas.

Diante do flagrante, do flagrante, o suspeito informou que escondido em sua casa havia mais drogas. Com base nessa informação, os policia se dirigiram até o local, onde encontraram cinco tabletes de maconha.

Ao todo, foram apreendidos quase três quilos de maconha, 36g de paste base de cocaína, 228g de cocaína e 3 balanças de precisão. Além disso, foram apreendidos R$ 1.931 em espécie e a motocicleta utilizada no crime.

O jovem foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Segundo estimativa do Choque, o o prejuízo ao crime foi de R$ 32.990.