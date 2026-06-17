Mato Grosso do Sul recebe equipamentos inéditos para reforçar inteligência penitenciária

Mato Grosso do Sul está recebendo um novo pacote de equipamentos estratégicos para elevar o nível de segurança dentro das unidades prisionais. A doação feita pela Senappen (Secretaria Nacional de Políticas Penais) à Agepen (Agência Estadual e Administração do Sistema Penitenciário) integra a implantação do Programa Brasil Contra o Crime Organizado no estado — escolhido como piloto nacional da iniciativa. As ações são baseadas em inteligência, tecnologia e antecipação de riscos.

Os materiais, que passarão a integrar o acervo da Gisp (Gerência de Inteligência do Sistema Penitenciário), incluem tecnologias voltadas à detecção de ilícitos e ao monitoramento do ambiente prisional, como aparelhos portáteis de raio-X, Parte dos equipamentos já é utilizada na rotina dos policiais penais, mas outros chegam como inovação e devem ampliar significativamente a capacidade de fiscalização nas unidades.

Para organizar a incorporação dos novos recursos, a Agepen instituiu uma comissão responsável por coordenar o recebimento e controle dos equipamentos. A medida foi oficializada em publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (16).

Na prática, os equipamentos serão utilizados principalmente em operações de revista, inspeções estruturais e ações de inteligência, com foco na localização de materiais ilícitos e na prevenção de comunicações ilegais dentro dos presídios.

Padrão Segurança Máxima

As doações fazem parte do Programa Brasil Contra o Crime Organizado, que prevê, entre outas iniciativas, a implementação progressiva de um padrão nacional de segurança máxima nos sistemas penitenciários estaduais. O objetivo é ampliar o controle interno das unidades e reduzir a influência de organizações criminosas que atuam a partir do cárcere.

Dentro desse programa, além dos equipamentos, Mato Grosso do Sul já iniciou as ações o projeto “Padrão Segurança Máxima”, que incluem treinamentos especializados e implantação de protocolos mais rígidos nas principais unidades prisionais do estado. Os primeiros trabalhos já estão em andamento no Estabelecimento Penal Jair Ferreira de Carvalho, em Campo Grande, e na Penitenciária Estadual de Dourados.

Com a chegada dos novos equipamentos e o avanço da parceria com o governo federal, o estado fortalece sua capacidade de resposta e se posiciona como referência na modernização da segurança penitenciária no país.

Com Agepen