Fumacê passa por cinco bairros de Campo Grande nesta quarta-feira

Serviço de combate ao mosquito Aedes aegypti será realizado das 16h às 22h

O serviço de fumacê, utilizado no combate ao mosquito Aedes aegypti, passa nesta quarta-feira (18) por cinco bairros de Campo Grande. As equipes circularão entre 16h e 22h nas regiões do Jardim Centro Oeste, TV Morena, Vilas Boas, Vila Carlota e Los Angeles.

O trabalho será realizado nas seguintes ruas:

– R. Catiguá, com R. Javali (Centro Oeste)

– R. Spipe Calarge, com R. Quintino Bocaiúva (TV Morena)

– R. Nicomedes Vieira de Rezende, com R. Fernão Dias (Vilas Boas)



– R. Santana, com R. Sideral (Carlota)

– R. José Peixoto, com R. Ciro Azevedo (Los Angeles)

Para que o inseticida tenha maior alcance dentro das residências, é recomendado que os moradores mantenham portas e janelas abertas durante a passagem do veículo.

O serviço pode ser suspenso ou cancelado em caso de chuva, ventos fortes ou neblina, condições que prejudicam a eficácia do veneno.

