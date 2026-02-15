Jovem é preso após avançar sinal vermelho e ser flagrado com carro adulterado no Nova Lima

Jovem de 21 anos foi preso em flagrante na tarde de sábado (14) após ser flagrado com um veículo adulterado no bairro Nova Lima, em Campo Grande. A abordagem foi realizada por uma equipe do Batalhão de Choque depois que o suspeito avançou o sinal vermelho ao perceber a presença da viatura, levantando suspeita de tentativa de fuga.

Durante a fiscalização, os policiais identificaram que a placa do automóvel não correspondia à numeração do chassi. O carro, um VW Gol cinza, apresentava sinais de adulteração.

Questionado, o rapaz afirmou que havia comprado o veículo por meio de um marketplace em uma rede social e que pagou cerca de R$ 7 mil.

Diante do flagrante, ele foi encaminhado para a delegacia. O caso foi registrado na Depac Cepol como receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

O automóvel foi apreendido e levado para o pátio do Detran, onde passará pelos procedimentos legais.