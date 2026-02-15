Cuidado com o pós! Especialista adverte sobre o uso dos “Kits ressaca”

Até mesmo antes da chegada do Carnaval, farmácias já exibem os chamados “kits ressaca”, com produtos que prometem aliviar dor de cabeça, enjoo, azia e mal-estar após o consumo de álcool. Os famosos sintomas de ressaca. A praticidade, porém, pode esconder riscos à saúde.

Segundo o professor Jhonatan Gama, do curso de Farmácia da Estácio, o principal problema está na combinação entre álcool e medicamentos. “Depois de beber, o fígado já está sobrecarregado, e o uso de analgésicos pode aumentar a toxicidade no organismo”, explica. O uso sem orientação profissional eleva as chances de reações adversas e danos que nem sempre são percebidos de imediato.

No período de folia, muita gente recorre a esses produtos para “aguentar o ritmo” ou minimizar os efeitos do dia seguinte. Os kits costumam incluir itens para desconfortos gástricos, como sais de frutas à base de bicarbonato. No entanto, algumas fórmulas populares contêm ácido acetilsalicílico, uma substância que pode causar complicações quando usada sem critério. O uso frequente pode provocar gastrite e até úlceras, transformando a tentativa de alívio em um problema mais sério no médio e longo prazo.

Outro alerta envolve a mistura de medicamentos. É comum combinar analgésicos, anti-inflamatórios e antiácidos na tentativa de acelerar o efeito. Para o professor, uma das associações mais preocupantes é entre produtos como Engov e Sonrisal, pois reúnem substâncias que reduzem a proteção natural do estômago e aumentam o risco de gastrite e úlceras.

Além do estômago, o fígado também pode ser afetado. Muitas vezes, a pessoa acredita estar apenas de ressaca, mas o organismo pode estar sofrendo com o impacto dos remédios associados ao álcool. Em alguns casos, apenas exames de sangue conseguem identificar alterações e avaliar o funcionamento do órgão.

O professor também alerta para o uso de paracetamol após ingestão de álcool, já que o medicamento pode sobrecarregar ainda mais o fígado. A orientação é evitar a automedicação e buscar orientação profissional antes de recorrer a qualquer substância.

Para reduzir riscos, a recomendação é simples: moderação e hidratação. Alternar bebidas alcoólicas com água ajuda a minimizar a desidratação, uma das principais causas da ressaca. Água, água de coco e repouso continuam sendo as medidas mais eficazes para a recuperação.

Por Maria Gabriela Arcanjo

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram