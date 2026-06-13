Pesquisadora da Green Destinations conhece iniciativas sustentáveis e turismo de experiência em Camisão

Roteiro incluiu visita à Chácara Sonho Meu, gastronomia sustentável, práticas integrativas e iniciativas voltadas ao turismo de experiência.

Durante o feriado prolongado de Corpus Christi, a pesquisadora Letícia Gonçalves, representante da Green Destinations, organização internacional voltada à promoção do turismo sustentável, realizou uma visita técnica à região de Camisão, distrito de Aquidauana. A agenda foi organizada pela Associação Ecopaxi, que apresentou à pesquisadora iniciativas locais ligadas à sustentabilidade, preservação ambiental, cultura e turismo de experiência.

A visita teve como objetivo conhecer empreendimentos e projetos que contribuem para o fortalecimento do turismo de base comunitária, modelo que valoriza o protagonismo dos moradores e a conservação dos recursos naturais e culturais do território.

Entre os locais visitados esteve a Chácara Sonho Meu, empreendimento que se destaca pela integração entre hospedagem, práticas sustentáveis e experiências voltadas ao bem-estar. Durante a visita, Letícia conheceu os chalés inseridos em meio à natureza, a horta orgânica que abastece parte da alimentação servida aos visitantes e as ações desenvolvidas para promover uma relação harmoniosa entre turismo e meio ambiente.

A pesquisadora também acompanhou a produção artesanal de hidrolatos, elaborados a partir de plantas cultivadas no próprio local. O processo respeita os ciclos naturais e utiliza insumos produzidos na propriedade, demonstrando o compromisso com a sustentabilidade e o aproveitamento consciente dos recursos da natureza.

Outro destaque da visita foi a gastronomia regional. Letícia teve a oportunidade de degustar um prato típico preparado com carne de jaca, alternativa sustentável que valoriza ingredientes locais e amplia as possibilidades da culinária oferecida aos visitantes.

Fotos: divulgação

Além das experiências gastronômicas e ambientais, a pesquisadora conheceu as práticas integrativas disponibilizadas aos turistas, incluindo atividades voltadas ao relaxamento, conexão com a natureza e promoção do bem-estar. Essas experiências fazem parte da proposta de turismo vivencial desenvolvida na região, que busca proporcionar aos visitantes uma imersão na cultura local e nos cuidados com a saúde física e emocional.

Segundo a presidente da Associação Ecopaxi, Mirian Aveiro, a visita representa uma oportunidade de apresentar o potencial de Camisão como destino comprometido com a sustentabilidade, a valorização da cultura local e a preservação ambiental.

“O nosso principal objetivo é fortalecer o turismo de base comunitária, permitindo que a própria comunidade esteja preparada para receber visitantes e compartilhar sua história, cultura e tradições de forma organizada e responsável. Também buscamos parcerias com universidades e instituições de pesquisa para registrar e preservar a memória, a biodiversidade e as riquezas naturais da nossa região”, destacou.

A agenda também reforçou a importância de ampliar parcerias acadêmicas e científicas para produzir estudos que contribuam para a valorização da história local, da flora, da fauna e dos patrimônios culturais existentes em Camisão.

Ao final da visita, Letícia Gonçalves destacou a qualidade das iniciativas encontradas na região e o potencial do destino para o turismo sustentável.

“Fiquei muito impressionada com o trabalho desenvolvido em Camisão. Encontrei iniciativas genuínas de sustentabilidade, preservação ambiental e valorização da cultura local. A Chácara Sonho Meu, assim como outras experiências apresentadas pela Associação Ecopaxi, demonstra que é possível desenvolver o turismo de forma responsável, gerando benefícios para a comunidade e mantendo o respeito aos recursos naturais. São experiências autênticas que têm grande potencial dentro do turismo sustentável”, destacou Letícia Gonçalves.

A visita reforça o potencial de Camisão como destino turístico diferenciado, capaz de unir natureza, cultura, gastronomia, bem-estar e sustentabilidade em experiências autênticas para os visitantes.

Como exemplo do protagonismo de Mato Grosso do Sul no cenário do turismo sustentável, o Estado já colhe importantes resultados. Neste ano, o atrativo turístico Rio da Prata, localizado no município de Jardim, recebeu reconhecimento internacional da Green Destinations, consolidando-se como uma referência mundial em turismo sustentável.

O reconhecimento demonstra que iniciativas pautadas na conservação ambiental, na valorização das comunidades locais e na oferta de experiências responsáveis estão ganhando cada vez mais espaço no mercado turístico global. Nesse contexto, Camisão avança na construção de um modelo de turismo baseado na sustentabilidade, na preservação de suas riquezas naturais e no fortalecimento da identidade cultural de sua comunidade.

A visita de Letícia Gonçalves representa mais um passo nessa trajetória, aproximando a região de importantes redes internacionais ligadas ao turismo sustentável e ampliando as oportunidades para que a história, a cultura e os atrativos naturais de Camisão sejam cada vez mais reconhecidos e valorizados dentro e fora do Brasil.

Por Juliana Brum – Correspondente em Jardim

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