Jovem é morto a tiros no Portal Caiobá II em Campo Grande

João Vitor, de 23 anos, morreu na noite desta quinta-feira (7) após ser baleado no bairro Portal Caiobá II, em Campo Grande. A vítima foi atingido na cabeça, tórax e nádegas.

Segundo informações iniciais, o jovem estava na Rua Cachoeira do Campo quando dois homens chegaram em uma motocicleta preta e efetuaram vários disparos.

Mesmo inconsciente, ele foi socorrido por populares em um carro particular e levado ao CRS Coophavilla II, mas não resistiu aos ferimentos.

Ainda conforme as informações, o rapaz utilizava tornozeleira eletrônica.

Equipes da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, da Polícia Militar e da perícia estiveram no local do crime para os levantamentos iniciais.

Familiares da vítima, entre eles a mãe e a esposa, acompanharam o atendimento na unidade de saúde em estado de choque.

O caso será investigado pela Depac-Cepol.

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