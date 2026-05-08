Residência é usada como armazem de 880 quilos de drogas, no Parque Lageado

Na tarde desta quarta-feira (07), foram apreendidos cerca de 880 quilos de drogas, em uma casa no Parque Lageado, em Campo Grande. A apreensão ocorreu após uma denuncia anônima de que a residência estaria sendo utilizada como boca de fumo.

Segundo as informações sobre o caso, a abordagem aconteceu após monitoramento de uma movimentação estranha, típica de boca de fumo. Foram encontrados no local, 38 fardos de maconha, que totalizou cerca de 698 quilos, 177 tabletes de cocaína, somando 181 quilos. Além dos entorpecentes, foram encontrados celulares, balança de precisão e pequenas porções de drogas prontas para comercialização.

Ainda durante a vistoria, foi identificado que um homem, de 29 anos, possuía um mandado de busca e apreensão por tráfico de drogas.

A residência servia como armazenamento de drogas.

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