Homem é preso após espancar companheira durante confraternização em Dourados

Vítima foi agredida com socos e chutes por ciúmes; ela solicitou medida protetiva

Um homem de 26 anos foi preso em flagrante na madrugada deste domingo (18) por agredir violentamente a companheira, de 25 anos, durante uma confraternização em Dourados, a 225 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, o agressor teria se irritado após imaginar que a mulher estava com outro homem no banheiro do local. Em seguida, passou a desferir socos e chutes contra ela.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou a vítima ainda no local. Aos policiais, ela relatou que vive com o agressor há cinco anos e que já havia sido agredida anteriormente, mas nunca registrou denúncia.

Após a prisão, o homem foi encaminhado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados. A mulher prestou depoimento, foi orientada pelas autoridades e solicitou medida protetiva contra o companheiro.

