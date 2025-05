Motociclista morre e outro fica gravemente ferido após colisão em Campo Grande

Acidente ocorreu na madrugada deste domingo (18), no Bairro Universitário; vítimas foram arremessadas contra o meio-fio

Um acidente envolvendo duas motocicletas terminou com a morte de Vitor Silva Gonçalves, na madrugada deste domingo (18), no Bairro Universitário, em Campo Grande. A colisão aconteceu por volta das 2h30, no cruzamento das ruas Vitor Meireles e Mena Barreto.

Segundo o boletim de ocorrência, Vitor e o outro condutor, identificado como Eduardo Santos da Conceição, seguiam no mesmo sentido pela Rua Vitor Meireles quando colidiram lateralmente ao tentarem acessar a Mena Barreto. Com o impacto, ambos foram arremessados e atingiram o meio-fio.

Vitor não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Eduardo sofreu escoriações e traumatismo cranioencefálico (TCE), sendo socorrido em estado grave para a Santa Casa.

As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

