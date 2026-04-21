Após denúncia de violência doméstica, quase 100 munições de fuzil são encontrados em casa na Vila Palmira

Uma ocorrência de violência doméstica registrada na madrugada desta terça-feira (21) levou à apreensão de 99 munições de fuzil em uma casa na Vila Palmira, em Campo Grande. O material foi localizado horas após a primeira ida da policia até a casa.

Segundo o boletim de ocorrência, por volta das 3h, a Polícia Militar foi acionada após denúncia de ameaças contra uma mulher, de 37 anos, e a filha, de 20. No local, a jovem relatou que o cunhado, de 30 anos, chegou alterado após sair da delegacia e passou a fazer ameaças de morte usando um taco de beisebol, além de proferir xingamentos. Nenhum dos envolvidos tiveram suas informações divulgadas.

O suspeito foi encontrado dentro da residência, negou as acusações e foi encaminhado, junto com a vítima, para a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher). A mulher solicitou medida protetiva.

Cerca de duas horas depois, por volta das 5h15, uma nova equipe policial voltou ao mesmo endereço após denúncia anônima sobre a existência de munições de fuzil no imóvel. Durante buscas, foram encontradas duas caixas com munições calibre 7,62, totalizando 99 unidades.

O material foi entregue por uma moradora e, conforme apurado, pertenceria ao marido da vítima da primeira ocorrência, um segurança de 33 anos. Ele afirmou que guardava as munições a pedido de um primo, ex-militar do Exército.

O homem foi encaminhado à Depac Cepol, onde foi autuado em flagrante por posse ilegal de munição de uso restrito. A polícia tentou localizar o suposto dono das munições, mas ele não foi encontrado.

O caso segue sob investigação.