Boliviana é presa em Corumbá após cirurgia retirar 90 cápsulas de cocaína do estômago

Uma mulher de nacionalidade boliviana foi presa na noite dessa quinta-feira (19), em Corumbá, após passar por uma cirurgia que resultou na retirada de 90 cápsulas de cocaína que estavam em seu estômago. O caso foi encaminhado à Polícia Federal, por se tratar, a princípio, de tráfico internacional de drogas.
De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul foi acionada por volta das 10h para atender uma ocorrência no pronto-socorro do município. No local, a equipe médica relatou que a paciente contou espontaneamente ter ingerido cerca de 90 cápsulas contendo substância análoga à cocaína.
Ainda conforme o registro policial, a mulher afirmou que ingeriu os invólucros em território boliviano há aproximadamente sete dias e permaneceu com o material no organismo durante todo esse período. Um exame de raio X da região abdominal confirmou a presença de múltiplos corpos estranhos no estômago.
Inicialmente, a paciente ficou sob observação médica, mas, devido à piora do quadro clínico, precisou ser submetida a uma cirurgia por volta das 18h. Durante o procedimento, os médicos retiraram as 90 cápsulas, todas com características semelhantes à cocaína.
Após a cirurgia, a mulher permaneceu internada sob escolta policial, enquanto eram adotadas as providências legais cabíveis. As cápsulas apreendidas foram recolhidas e encaminhadas à Delegacia da Polícia Federal em Corumbá para análise e demais procedimentos.
O caso foi registrado como tráfico de drogas qualificado pela transnacionalidade do delito, cuja competência é da Justiça Federal. A quantidade total apreendida foi estimada em aproximadamente um quilo de cocaína.
