Jovem é agredida e tem celular roubado com ajuda de ex-cunhada em Campo Grande

Uma jovem de 23 anos foi vítima de agressão na madrugada desta sexta-feira (1º), no bairro Jardim Los Angeles, em Campo Grande. O caso envolve duas suspeitas, sendo uma delas a ex-cunhada da vítima, que teria participado diretamente da ação.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a jovem estava na casa da ex-cunhada, onde ambas consumiam bebida alcoólica, quando uma terceira mulher chegou ao local e iniciou as agressões. A vítima foi atingida com socos e chutes.

Ainda conforme o relato, a ex-cunhada teria segurado a jovem para facilitar os ataques, impedindo qualquer reação ou tentativa de defesa durante a violência.

Além das agressões, a autora também roubou o celular da vítima antes de fugir do local junto com a comparsa.

A PM (Polícia Militar) foi acionada e encontrou a jovem com ferimentos nas pernas, no joelho e no cotovelo. Apesar das lesões, não há informações sobre necessidade de encaminhamento hospitalar.

O caso foi registrado e será investigado pelas autoridades para identificação e localização das suspeitas, além da apuração das circunstâncias da agressão e do roubo.

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