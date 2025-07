Inscrições para novo Concurso Nacional Unificado começam em 2 de julho

Com provas em 228 cidades e mais de 3,6 mil vagas, CNPU reúne 32 órgãos federais e promete democratizar o acesso ao serviço público

O Governo Federal abre, no dia 2 de julho, as inscrições para a segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), uma das maiores seleções públicas já organizadas no país. Serão oferecidas 3.642 vagas em 32 órgãos diferentes da administração pública, com taxa de inscrição única no valor de R$ 70. Os interessados terão até 20 de julho para se candidatar.

A proposta do CPNU é centralizar os processos seletivos federais, adotando um modelo semelhante ao do Enem. A seleção será organizada pela Fundação Getulio Vargas (FGV), e as provas objetivas estão marcadas para o dia 5 de outubro, com aplicação simultânea em 228 municípios de todos os Estados e no Distrito Federal. Segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, a ampla distribuição geográfica busca reduzir custos e ampliar o acesso aos candidatos.

As oportunidades se dividem entre 2.480 vagas imediatas e 1.172 para cadastro de reserva, com possibilidade de nomeação em curto prazo. Os cargos serão organizados em nove blocos temáticos, agrupados por áreas de atuação similares. A lógica permite que um único candidato dispute várias vagas relacionadas à sua formação e experiência, usando apenas uma inscrição.

No momento da candidatura, cada participante poderá selecionar suas preferências de cargos e órgãos, de acordo com seu perfil e interesses profissionais. Quem for aprovado na prova objetiva ainda passará por uma etapa discursiva, agendada para 7 de dezembro. O resultado final, com a primeira lista de classificados, deve ser divulgado no dia 30 de janeiro de 2026.

