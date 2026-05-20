Barbeiro e comparsa são presos por tráfico e armazenamento de drogas no bairro Coophavila

O barbeiro Ryan Vinicius dos Santos Silva, de 22 anos, foi preso pela segunda vez por tráfico de drogas. A denúncia foi realizada de forma anônima na tarde de terça-feira (19). O caso aconteceu na região do Bairro Coophavila, em Campo Grande pela equipe do BPChoque (Batalhão de Choque).

Segundo informações do boletim de ocorrência, Ryan já havia sido preso anteriormente em outubro do ano passado pelo mesmo crime por equipe da Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros) no Bairro Jardim Los Angeles.

Desta vez, de acordo com a denuncia, o autor continuava com a prática de tráfico de drogas na região, utilizando um Hyundai HB20 Sedan preto. Diante disso, os agentes se deslocaram até a rua Alvinlândia, mas não encontraram nenhum flagrante de movimentação ilícita. No entanto, no decorrer das diligências, foi contatado o descumprimento das medidas cautelares, além de contatarem a existência de um mandado de prisão em aberto.

Quando questionado sobre a possibilidade de tráfico, o suspeito confessou ter posse de seis fardos de maconha escondidos na residência do comparsa, identificado como o vendedor de automóveis, Fabiano Viana Otero, de 44 anos, conhecido pelo apelido de “Dente”.

Os policiais foram até o local indicado no bairro Jardim Tarumã, mas ao notar a presença dos agentes, Fabiano Viana, que já estava em um Peugeot 2008 cinza, tentou se esconder atrás de um caminhão em uma manobra perigosa. Ele foi detido em um esquina.

Durante o interrogatório preliminar no local, o comparsa admitiu conhecer Ryan e o seu histórico criminal e confirmou armazenar a droga no interior da sua residência. No imóvel, foram encontrados diversos fardos de droga empilhados e uma balança digital. Foram totalizados 271,4 kg de maconha.

Ambos foram encaminhados para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol onde foram autuados por tráfico de drogas e Ryan teve o mandado de prisão cumprido.