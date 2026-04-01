Integrante ligado a “Madrinha do PCC” e responsável por roubo de caminhões é preso em Campo Grande

Edelson Padilha Conceição, integrante de quadrilha responsável por roubos de veículos e execução de sequestros em MS é preso em Campo Grande. Segundo as informações, o suspeito é possui ligação com a “Madrinha do PCC”, identificada por Márcia Paschoala Espírito Santo. A prisão foi realizada no final de fevereiro, mas divulgada apenas na ultima semana.

De acordo com os policiais, Marcia era investigada desde 2019. Sua atuação era voltada principalmente ao roubo de caminhões e veículos levados para a fronteira, além de manter vítimas em cárcere privado. Depois de determinado tempo, ficou conhecida e ganhou notoriedade como uma das peças estratégicas da quadrilha criminosa fora dos presídios. Ela organizava os detalhes dos crimes e recrutava pessoas para executar as ações.

Já Edelson era um dos integrantes responsáveis diretamente no transporte de veículos furtados e roubados. Segundo ele durante depoimentos, ele confessou que já chegou a trabalhar para a “Madrinha do PCC”, sendo pago para transportar caminhões até a região da fronteira.

Segundo os dados do MP (Ministério Publico), entre os dias 8 e 9 de maio de 2019, na zona rural de Campo Grande, Edelson e Márcia e outros envolvidos realizaram um roubo de um caminhão avaliado em R$ 135.965. Na ocasião o motorista teria sido rendido e ameaçado com uma arma de fogo. Ele também ficou em cárcere privado para garantir a retirada do veículo do Estado.

A prisão de Edelson aconteceu depois que ele se envolveu em um acidente. Ele recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros e foi encaminhado ao hospital. Durante checagem de informações foi contatado que em seu nome havia um mandado de prisão em aberto.

A Polícia Civil segue apurando a atuação da quadrilha.