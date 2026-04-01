MS registra 1ª morte suspeita de dengue do ano, em Corumbá

Foto: Marcos Maluf/ O Estado Online/arquivo
Foto: Marcos Maluf/ O Estado Online/arquivo

Corumbá registrou a primeira morte suspeita de dengue em 2026. A vítima é uma adolescente de 13 anos, de nacionalidade boliviana, que morreu após dar entrada em estado grave no pronto-socorro do município, na segunda-feira (30).

A jovem morava em Puerto Quijarro, cidade da Bolívia localizada na região de fronteira com o Brasil, e foi levada à unidade de saúde já em estado crítico. Conforme informações locais, ela apresentava quadro grave, com sangramentos, e não resistiu.

Segundo as informações a documentação do atendimento e a declaração de óbito foram encaminhadas às autoridades bolivianas e o corpo foi levado para o país de origem.

O caso segue em investigação.

 

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