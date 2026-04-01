Jardim Morenão ganhará novo espaço de convivência

Foi assinada nessa terça-feira (31), a autorização para a construção do Convive (Centro Comunitário Pela Vida) no Jardim Morenão, região do Anhanduizinho, em Campo Grande, com investimento de R$ 13,7 milhões.

O novo espaço público, que terá capacidade de atender cerca de 650 pessoas por dia, está sendo planejado para promover cidadania, inclusão social e prevenção da violência. O Convive contará com uma estratégia de políticas públicas voltadas à redução da criminalidade e à promoção da cultura de paz.

“É um ambiente pensado para cuidar das pessoas, fortalecer famílias e construir um futuro melhor para todos”, destacou a prefeita Adriane Lopes.

O local inclui a oferta de serviços essenciais e atividades que fortalecem os vínculos comunitários, como: atendimentos do Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Procon (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor) e serviços nas áreas médica, odontológica e psicológica, além de salas voltadas ao atendimento à mulher. O projeto também prevê biblioteca, salas de informática e auditório.

Na área educacional e esportiva, o centro terá salas de ensino, quadra poliesportiva, campo society, piscina semiolímpica e parquinho infantil. O complexo ainda contará com estacionamento e sistema de geração de energia fotovoltaica.