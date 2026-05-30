Incêndio destrói equipamentos e móveis de espetaria em MS

Bombeiros precisaram arrombar a porta do estabelecimento para combater as chamas; ninguém ficou ferido

Um incêndio atingiu uma espetaria localizada na área central de Corumbá durante a madrugada deste sábado (30). O fogo mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e causou prejuízos materiais no estabelecimento.

Conforme o site Capital do Pantanal, o incêndio foi registrado por volta das 1h40 no cruzamento das ruas Firmo de Matos e Porto Carreiro. Quando chegaram ao local, os bombeiros encontraram grande quantidade de fumaça saindo do interior do comércio, que estava fechado no momento do incidente.

Para acessar o imóvel e iniciar o combate às chamas, os militares precisaram arrombar a porta principal. No interior do estabelecimento, a equipe identificou que o foco do incêndio estava concentrado, aparentemente, em uma torre de som.

O fogo foi controlado após a utilização de cerca de 800 a 850 litros de água, incluindo o trabalho de rescaldo para evitar novos focos.

O proprietário do estabelecimento, identificado pelas iniciais R.F.R., acompanhou a atuação das equipes no local. Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido.

Entre os prejuízos registrados estão a perda total de uma torre de som, um televisor de 40 polegadas, 12 cadeiras vermelhas, seis cadeiras brancas, seis mesas de bar, toalhas de mesa e outros utensílios utilizados no comércio. Após a conclusão dos trabalhos, o local foi deixado em segurança.

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