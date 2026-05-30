Novo terminal do Aeroporto de Dourados recebe R$ 38 milhões e deve ficar pronto em 2027

Obra prevê estrutura moderna com 3 mil m² e expectativa de impulsionar o turismo, os negócios e a oferta de voos na região sul do Estado

Com investimento de R$ 38 milhões, a construção do novo terminal de passageiros do Aeroporto Regional Francisco de Matos Pereira, em Dourados, avança e tem previsão de conclusão para o primeiro semestre de 2027.

A obra, executada pelo Governo de Mato Grosso do Sul em parceria com o Governo Federal, promete ampliar a capacidade operacional do aeroporto e fortalecer a logística, o turismo e a economia da região sul do Estado, beneficiando cerca de um milhão de habitantes.

O novo receptivo terá 3 mil metros quadrados de área construída e contará com estrutura moderna, incluindo lanchonete, lojas comerciais, Seção Contra Incêndio (SCI) e Estação Prestadora de Serviço de Tráfego Aéreo (EPTA), ampliando a segurança e o conforto para passageiros e operadores.

Além da melhoria na infraestrutura aeroportuária, o empreendimento também gera empregos diretos e indiretos durante a fase de construção.

A expectativa é que o novo terminal contribua para a atração de investimentos, ampliação da oferta de voos e fortalecimento de Dourados como polo regional de negócios, serviços, saúde e educação.

Usuários do aeroporto também veem a obra com otimismo. A avaliação é de que uma estrutura mais moderna poderá melhorar a experiência dos passageiros, aumentar a conectividade da região e impulsionar o turismo e o desenvolvimento econômico local.

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