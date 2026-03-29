Jovem é esfaqueado mais de 15 vezes após briga e está em estado grave em MS

Um jovem de 28 anos está em estado grave após ser esfaqueado mais de 15 vezes na noite deste sábado (28), em Laguna Carapã, a 264 quilômetros de Campo Grande.

O caso aconteceu na esquina da Avenida Brasil com a Rua Napoleão Santiago, no bairro Monte Alegre. Conforme o boletim de ocorrência, a vítima foi socorrida e levada ao hospital municipal com diversas perfurações pelo corpo.

De acordo com o médico plantonista, o rapaz teria se envolvido em uma briga antes de ser atacado.

A irmã da vítima relatou à Polícia Militar que o autor do crime, de 37 anos, é atual namorado da ex-companheira do jovem. Segundo ela, os dois se encontraram em uma conveniência, onde ingeriram bebida alcoólica e começaram a discutir.

O dono do estabelecimento teria pedido para que ambos deixassem o local. No entanto, cerca de 50 metros depois, a briga recomeçou e terminou com o jovem esfaqueado.

Com a identificação do suspeito, os policiais foram até a casa dele e o encontraram com um ferimento no rosto. Ele foi preso, mas a faca utilizada no crime não foi localizada.

Devido à gravidade dos ferimentos, a vítima foi transferida para o Hospital da Vida, em Dourados.

O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil.