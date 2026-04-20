Homem é encontrado morto, com sinais de tortura e um bilhete ao lado do corpo na fronteira

Na manhã desta segunda-feira (20) um corpo com as pernas amarradas e com sinais de tortura no bairro General Genes, em Pedro Juan Caballero, cidade de fronteira com Ponta Porã, que fica a 313 quilômetros do centro de Campo Grande. A vítima foi identificada como Christian Rodrigo Toledo, de 35 anos.

Segundo informações sobre o caso, o corpo estava às margens de uma via e, ao lado, havia um bilhete com a mensagem: “Não roubar JDF, vamos por mais”, o que levanta suspeita de execução foi ligada a grupos criminosos ou um possível acerto de contas.

Conforme registros, o homem possuía histórico criminal por furtos, incluindo cumprimento de pena e processos por furto agravado e resistência.

O caso é investigado pela Polícia Nacional do Paraguai e pelo Ministério Público do Paraguai, que apuram a motivação do crime e eventual relação com o passado criminal da vítima.

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