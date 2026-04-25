Idoso tem celular clonado após golpe com falso grupo religioso no WhatsApp

Um idoso de 69 anos foi vítima de golpe e teve o celular clonado após fornecer dados pessoais a um criminoso que se passou por organizador de um grupo religioso no WhatsApp. O caso foi registrado neste sábado (25) em Campo Grande e está sob investigação.

De acordo com o boletim de ocorrência, o golpista entrou em contato com a vítima por meio do próprio aplicativo, convidando-a para participar de um suposto grupo evangélico. Para ingressar, o idoso foi orientado a informar os três primeiros números do CPF e confirmar um código enviado ao celular.

Após seguir as instruções, o homem perdeu o acesso ao aplicativo, indício de que o número havia sido clonado. Em seguida, contatos da vítima começaram a receber mensagens solicitando dinheiro emprestado, prática comum nesse tipo de fraude.

Criminosos utilizam engenharia social para enganar vítimas e obter códigos de verificação enviados por SMS. Com esse código, conseguem assumir o controle da conta no WhatsApp e passar a se comunicar com os contatos da vítima, geralmente pedindo transferências via Pix.

O caso foi registrado na Depac-Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), e a Polícia Civil investiga a autoria do crime.

Autoridades reforçam que nenhum serviço legítimo solicita códigos de verificação enviados por SMS e orientam a população a não compartilhar informações pessoais ou senhas. Também é recomendado ativar a verificação em duas etapas no aplicativo como forma de proteção adicional.

Casos semelhantes têm se tornado frequentes e exigem atenção redobrada, especialmente de pessoas idosas, que costumam ser alvo preferencial desse tipo de golpe.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram